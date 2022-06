Shadowrun Trilogy krijgt lanceringstrailer

Koop de trilogie als compleet pakket of los van elkaar.

Shadowrun Trilogy is bijna een jaar geleden in een Direct aangekondigd, maar is pas deze week verschenen in de eShop. In dit pakket zitten drie Shadowrun-games: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut en Shadowrun Hong Kong – Extended Edition. De Shadowrun-games zijn turn-based tactische RPG’s.

In Shadowrun Returns kom je in een fantasy-cyberpunkwereld terecht. In Shadownrun Dragonfall moet je in een fantasyversie van Duitsland het land bevrijden van een verschrikkelijke draak. Tot slot moet je in Shadowrun Hong Kong staande zien te blijven in een keiharde en dodelijke zakenwereld en tegelijk uit de handen van de corrupte politie zien te blijven.

In de eShop is elke game afzonderlijk te koop voor €19,99, maar de trilogie kost slechts €39,99. Dat komt neer op drie games voor de prijs van twee. Bekijk hieronder ook de lanceringstrailer.

Zat jij ook al bijna een jaar op Shadowrun Trilogy te wachten? Ga jij door deze drie games sprinten? Laat het ons weten in een reactie.