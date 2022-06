Scheuren, racen en beuken in gameplaybeelden Wreckfest

Bekijk ruim een uur aan gameplaybeelden!

Enkele maanden terug werd Wreckfest aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het is een racegame van dezelfde makers als FlatOut 1, 2 en Ultimate Carnage, wat betekent dat je meer met verwoesting bezig bent dan daadwerkelijk racen. De game kwam gisteren naar de Nintendo Switch, en youtube kanaal Nindie spotlight heeft nu een video met gameplaybeelden online gezet. In de video kun je het eerste uur van de game bekijken. Benieuwd wat deze game inhoud? De video kun je hieronder bekijken.

In Wreckfest is het weer de bedoeling om een boel auto’s helemaal naar de Filistijnen te rijden. Dit doe je door zowel je looks als je verdediging te upgraden met bijvoorbeeld speciale bumpers, side protectors, air filters voor je motor en nog veel meer. Kijk uit naar de gratis toernooien om in deel te nemen en speel zowel lokaal als online tegen jouw vrienden. Weet jij de Wreckfest kampioen te worden?