Potion Permit komt in september uit

Op een rustgevende manier een dorp helpen met alchemie.

We hebben eindelijk een releasedatum voor Potion Permit! Uitgever PQube en maker MassHive Media hebben aangegeven dat 22 september de game zal verschijnen op de Switch. Om het nieuws te vieren is er ook een nieuwe trailer uitgebracht. Hierin kun je een goed beeld krijgen van de game en wat je er allemaal in kan doen en beleven.

In Potion Permit is het dorp Moonbury altijd al voorzichtig en argwanend geweest over de veranderingen en verbeteringen in de wereld. Voor hun heling en gezondheid bleven ze altijd vasthouden aan oude, traditionele manieren. Nu is de dochter van de burgemeester ernstig ziek en werken geen van de bekende methodes.

Hier kom jij om de hoek kijken. Gekozen en gestuurd door de Medical Association ben jij hier om te helpen én om te laten zien dat de nieuwere alchemie niet verkeerd is. Hier begint de gameplay, want jij moet een diagnose stellen voor degenen die ziek worden. Daarna moet je er op uit om ingrediënten te verzamelen en uiteindelijk dan een potion te maken om de persoon in kwestie te helpen. Aangezien er zo’n 30 inwoners zijn heb je je handen vol en zal hier een groot deel van het verhaal zich afspelen. Wie help je en wat is hun verhaal? Bouw een band met de inwoners en verbeter het dorp. En tussen al dat werk door is er ook genoeg tijd om te ontdekken, praatjes te maken of bijvoorbeeld rustig te vissen. Alles op jouw tempo.

Ga jij de game halen? Nog lichte twijfel? Laat ons weten wat je er van vindt. Potion Permit komt in ieder geval 22 september uit. Niet alleen digitaal in de eShop, maar ook fysiek te koop in de winkel.