Nieuwe trailer Xenoblade Chronicles 3 gedeeld

Ontdek hier meer over het verhaal van Xenoblade Chronicles 3!

Xenoblade Chronicles 3 kreeg vanmiddag een eigen Nintendo Direct. Hierin lieten ze meer weten over de personages, de verschillende klassen en het combatsysteem. Maar de Direct opende met een nieuwe trailer waarin we meer leerden over het verhaal van de game.

Zo gaat de game over een oorlog tussen twee groepen de Keves en de Agnus. In de game bestuur jij zes verschillende hoofdpersonages waaronder drie van de Keves en drie van de Agnus. Deze personages hebben de oorlog tussen deze twee groepen opzij gezet om te vechten tegen een nieuwe veel grotere dreiging dan deze eindeloze oorlog. De personages in deze groepen hebben een levenspanne van maar 10 jaar en hun leven staat volledig in het teken van de strijd. Echter vechten ze zoveel dat de meeste het einde van die 10 jaar niet halen. De game lijkt met dit verhaal een punt te willen maken over de zin en de waarde van het leven. Bekijk de trailer hieronder: