Laatste aflevering Pokémon: Hisuian Snow verschenen

Kijk hoe het verhaal van Alec en Hisuian Zorua eindigt!

In mei verscheen de eerste aflevering in de nieuwe online animatieserie Pokémon: Hisuian Snow. De tweede aflevering volgde al snel en nu is het alweer tijd voor de derde. Deze aflevering heet Two Hues en maakt een einde aan deze serie. Alle afleveringen kan je op het YouTube-kanaal van Pokémon of via Pokémon TV vinden. Daarnaast kan je hieronder de derde aflevering bekijken.

Het speelt zich af in de Hisui-regio in een tijd waarin mensen nog niet met Pokémon samenleven. Hoofdpersoon Alec raakt echter bevriend met Hisuian Zorua en leert hoe mooi Pokémon zijn. Zijn vader is er alleen niet al te blij mee.

Heb jij genoten van Pokémon: Hisuian Snow? Wil je dat er meer van dit soort korte series worden uitgebracht? Laat het ons weten in een reactie!