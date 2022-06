Kijk je mee? Xenoblade Chronicles 3 Direct om 16:00

Kun je niet wachten op Xenoblade Chronicles 3? Nintendo heeft flink wat nieuwe beelden voor een speciale Direct.

Nintendo Directs bestaan natuurlijk al jaren. De meesten hiervan zijn algemene Directs met meerdere spellen die voorbij komen. Soms is er echter een focus op een enkele game zoals met Fire Emblem Three Houses en Animal Crossing: New Horizons ook het geval is geweest. Nu is het echter de beurt aan Xenoblade Chronicles 3 om 20 minuten in de spotlight te staan.

De presentatie begint om 16:00 en kun je hieronder bekijken.