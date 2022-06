Bekijk hier gameplaybeelden van Roller Champions van de Switch-versie

Pak jouw rolschaatsen er maar alvast bij!

Sinds gisteren kunnen Switch-bezitters aan de slag met Roller Champions. Dit gratis te spelen spel was al een tijdje beschikbaar op andere consoles, maar is nu dus ook te spelen op Nintendo’s hybride console. Zoals wel vaker gebeurt zijn er ook ditmaal weer gameplaybeelden online verschenen, welke nu afkomstig zijn van het YouTube-kanaal Super Nintendad. Ben je benieuwd geworden hoe Roller Champions erop de Nintendo Switch uitziet? Bekijk dan de gameplaybeelden onderaan dit artikel.

Roller Champions is een free-to-play game waarin twee teams van elk drie spelers het op rolschaatsen tegen elkaar op moeten nemen. Het spel speelt zich af in 2032 waar overal ter wereld verschillende arena’s zijn gebouwd. Hierin kun je rolschaatsen met wel 160 kilometer per uur en terwijl je dat doet tackel je jouw tegenstanders, rijd je over muren en scoor je zoveel mogelijk punten. Gaat het jou lukken om de bal af te pakken, rondjes te rijden en punten te scoren?