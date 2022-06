Treasure teaset de komst van een game waar fans al lang naar vragen

Welke schat heeft Treasure voor ons in petto?

Ontwikkelaar Treasure, bekend van zeer goed ontvangen titels als Ikaruga, Guardian Heroes, Sin en Punishment, Gunstar Heroes, heeft laten weten dat er een nieuwe titel op komst is. Om welke game het gaat is vooralsnog niet bekend, maar we weten wél dat het om een game zou gaan waar fans al lange tijd op zitten te wachten. Een nieuwe Sin and Punishment? Of zou de geweldige shooter Ikaruga eindelijk een nieuw deel krijgen? Voor nu kunnen we slechts speculeren, maar zodra meer bekend is houden we je natuurlijk op de hoogte.

Treasure bestaat inmiddels alweer 30 jaar, reden voor een feestje dus. Via Twitter heeft de ontwikkelaar echter ook de komst van deze nieuwe titel aangekondigd in een 30th anniversary-Tweet. Heb jij een speciale Treasure-game waarvan je graag een nieuw deel zou zien komen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!