[Poll] Ga jij Xenoblade Chronicles 3 kopen?

Je kunt je stem weer uitbrengen op een gloednieuwe poll!

Het is tijd voor een nieuwe poll! Met de release van Xenoblade Chronicles 3 in zicht kun je dit keer je stem uitbrengen op de vraag of jij deze game gaat kopen. Wellicht weet je het al zeker en is het voor jou een zekere aankoop op de dag van de release? Of wellicht twijfel je nog een beetje? Of je nu enorm uitkijkt naar de game of nog twijfelt, morgen staat ons in elk geval nieuwe informatie over de game te wachten. Morgen zal er een Nintendo Direct plaatsvinden die volledig focust op Xenoblade Chronicles 3. De game verschijnt op 29 juli in de winkels en verbindt de toekomsten van deel één en twee met elkaar.

De Direct zal 20 minuten in beslag nemen en wordt woensdag vanaf 16:00 uitgezonden op de kanalen van Nintendo. Natuurlijk zullen wij hier ook de stream online zetten en het nieuws delen wanneer het is afgelopen.