Mobiele app Switch Online binnenkort alleen op iOS 14 of nieuwer

Gebruikers van Android hoeven zich nog geen zorgen te maken.

Maak jij gebruik van de Nintendo Switch Online-app op een oudere Apple iPhone of iPad? Dan is het mogelijk dat de app bij de volgende update niet meer te gebruiken is. Volgens het Twitterkanaal van de Japanse klantenservice van Nintendo volgt deze zomer een update voor de Switch Online app en deze update zal iOS 13 of ouder niet meer gaan ondersteunen. Apparaten van Apple dienen dan iOS 14 of nieuwer te draaien, als je de app van Nintendo nog wil gebruiken. Over het geheel genomen zijn iPhones en iPads uit het jaar 2015 of later te updaten naar iOS 14 of nieuwer.

Het is nog niet bekend of de Nintendo Switch Online-app bij dezelfde update ook niet meer zal werken bij bepaalde oudere versies van Android. Wanneer Nintendo dat eventueel bekend zal maken, zal dat hier op Daily Nintendo gemeld worden.

Gebruik jij veelvuldig de app? Verwacht jij op basis van dit bericht nieuwe functies in de Online-app? Of kun jij de komende update niet installeren? Laat het ons hieronder weten.