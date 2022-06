Meer informatie over de Fall Guys seasonpass? Bekijk deze trailer

Bekijk de tofste outfits en levels van dit Fall Guys seizoen

Aan de nieuwste hype, sinds vandaag te spelen op Nintendo Switch (maar al langer op andere consoles), ontkomt bijna niemand: Fall Guys is een knotsgekke partygame waar iedereen gelukkig van wordt. Om het spel te spelen heb je een online abonnement nodig, verder is hij helemaal gratis.



In dit seizoen kan je 100 nieuwe rewards ontgrendelen, en daarmee veel nieuwe outfits en accessoires scoren zoals een burger-rugzak, een bloemetjesoutfit en een complete Assassins Creed look.

Baan je een weg door alle medespelers, zorg dat je niet omver wordt gegooid of van het platform af valt. Blijf na een aantal spannende rondes van de 60 spelers als enige over en win de gouden kroon! Ben jij al driftig aan het spelen?