Fall Guys krijgt knotsgekke gameplaytrailer

Vanaf vandaag gratis te downloaden in de eShop!

Fall Guys is al tijden geleden aangekondigd en werd steeds uitgesteld voor de Nintendo Switch. Afgelopen maand kwam Mediatonic eindelijk met een grote aankondiging: Fall Guys gaat free-to-play en verschijnt op 21 juni voor de Switch. Switch-bezitters kunnen dus vanaf vandaag aan de slag met deze knotsgekke partygame. Mocht je benieuwd zijn wat je allemaal te wachten staat, dan kan je hieronder de gameplaytrailer bekijken.

Fall Guys is een chaotische partygame. Hierin speel je verschillende minigames met 59 andere spelers. Hierbij kun je denken aan voetbal, parkoersen afleggen of andere platform-uitdagingen. Daarnaast maakt de game gebruik van seizoenen met season pass, wat je kan kopen met de nieuwe in-game currency Show-Bucks.

Op het moment van schrijven kan de game nog voorbesteld worden in de eShop. Dat houdt in dat je het alvast kan downloaden zodat je op release gelijk kan spelen. De game zal later vandaag officieel verschijnen en zal dan dus speelbaar zijn.

Ben jij al klaar om met deze partygame aan de slag te gaan? We horen het graag in een reactie!