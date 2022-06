Nintendo kondigt een Xenoblade Chronicles 3 Direct aan

Woensdag is het tijd voor een heleboel nieuws over Xenoblade Chronicles 3.

Er gingen al weken geruchten rond over een Nintendo Direct. Nu is er ook daadwerkelijk één aangekondigd. Helaas geen algemene Direct, maar één die volledig focust op Xenoblade Chronicles 3. Dat spel verschijnt op 29 juli in de winkels en verbindt de toekomsten van deel één en twee met elkaar.

De direct zal 20 minuten in beslag nemen en wordt woensdag vanaf 16:00 uitgezonden op de kanalen van Nintendo. Natuurlijk zullen wij hier ook de stream online zetten en het nieuws delen wanneer het is afgelopen.