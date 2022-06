Hazel Sky vliegt in juli naar de Switch

Overleef testen en word ingenieur in Hazel Sky!

Het is alweer een aantal jaar geleden dat Hazel Sky werd aangekondigd. Een releasedatum was al die tijd onbekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Uitgever Neon Doctrine en ontwikkelaar Coffee Addict Game Studio hebben namelijk bekendgemaakt dat de game op 20 juli zal verschijnen. Switch-bezitters zullen dus niet al te lang meer hoeven te wachten. De game zal alleen in de eShop verkrijgbaar zijn, maar een prijs is op dit moment nog niet bekend. Tevens heeft Neon Doctrine op YouTube een nieuwe trailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

In Hazel Sky speel je als Shane, een jongen die naar de vliegende stad Gideon wordt gestuurd. Als jij de verschillende testen niet doorstaat, word je geen ingenieur en zal je verbannen worden uit jouw thuisstad. Lukt het jou om verschillende testen te overleven door te klimmen, te springen, te zwaaien en te schuiven en om de grootste vliegende machines te bouwen en te repareren?

