Dusk Diver 2 verschijnt in augustus

Ga opnieuw met Yang Yumo de strijd aan!

Een aantal jaar geleden verscheen Dusk Diver voor Nintendo’s hybride console. Deze werd toen in onze review met een 6,5 beoordeeld. Afgelopen jaar werd er een vervolg aangekondigd op deze actie-RPG. Dusk Diver 2 zal op 30 augustus verschijnen. Dit heeft Idea Factory middels een trailer op YouTube bekendgemaakt. Deze trailer kan je hieronder bekijken. De game zal zowel fysiek als digitaal te koop zijn.

Dusk Diver 2 is een beat-‘em-up actiegame met een typische animestijl. Na de gebeurtenissen in Dusk Diver leidt hoofdpersoon Yang Yumo een rustig leven. Tot ze op een dag hoort dat een Chaos Beat is verschenen in Youshanding. Betreed als Yumo het strijdveld en probeer enorme combo’s te maken zodat vijanden in Break state komen. Daarnaast kan je uit meerdere unieke personage kiezen om mee te vechten waar je soepel tussen kan wisselen.

Heb jij Dusk Diver gespeeld? Ga jij Dusk Diver 2 halen? We horen het graag in de reacties!