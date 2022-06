Releasedatum Switch-versie The Legend of Bum-Bo bekend

Een "deckbuilding roguelike" van de makers van The Binding of Isaac

De Switch-versie van The Legend of Bum-Bo heeft eindelijk een releasedatum gekregen. De game komt oorspronkelijk al uit 2019, en een Switch-versie stond al een hele tijd in de planning. Dankzij een vermelding op de eShop weten we nu dat de game nog voor het eind van deze maand naar de Switch komt. De game staat gepland voor 29 juni. De oude release trailer kun je hieronder bekijken.

The Legend of Bum-Bo is gemaakt door dezelfde makers als The Binding of Isaac en Super Meat Boy. Het is een puzzel “deckbuilding roguelike.” Jij speelts als Bum-bo, wiens enige munt gestolen wordt door een mysterieuze entiteit. Om de munt terug te krijgen duikt Bum-bo hem achterna het riool in. Hier staat hij al snel oog in oog staat met vreemde vijanden, verdwaalde kinderen, zijn angsten en uiteindelijk het monster dat zijn munt gestolen heeft.