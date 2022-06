LEGO Brawls verschijnt begin september

Heb je interesse in LEGO Brawls, maar geen iPhone? Kijk dan snel wanneer die verschijnt voor andere platformen.

We wisten al even dat LEGO Brawls einde van de zomer zou moeten verschijnen op onder andere de Switch, maar nu weten we de definitieve datum. Bandai Namco en LEGO hebben namelijk onthuld dat het spel zich naar een release op 2 september vecht. Wat inderdaad zoals belooft aan het einde van de zomer is.

LEGO Brawls is een van oorsprong mobile titel welke nu dan de overstap maakt naar PC, PlayStation, Xbox en Switch. Met Brawls heb je een Smash-achtig spel waarin LEGO bouwt op de verschillende unieke sets die ze maken. Van Ninjago tot western en piraten. Alle niet gelicenseerde bekenden komen praktisch wel voorbij. Wanneer het spel verschijnt zullen er verschillende game modussen zijn waaronder een 4v4 brawl.