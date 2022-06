Komt Roller Champions volgende week naar de Switch?

Een vermelding van de game is plots op de eShop verschenen...

Het is alweer een tijd geleden dat we iets van Roller Champions gehoord hebben. De sportieve free-to-play game van Ubisoft werd ooit aangekondigd voor begin 2021, een releasedatum die ze niet helemaal gehaald hebben. De game kwam afgelopen maand pas naar de PC, een een officiële releasedatum voor een Switch versie is niet officieel bekend. Toch lijkt het erop dat game volgende week al naar de Switch komt. Een vermelding is namelijk op de eShop verschenen, met een releasedatum van 21 juni. Omdat we nog niets van Ubisoft zelf gehoord hebben is dit nog wel onduidelijk. We houden jullie op de hoogte! Benieuwd waar de game ook alweer over ging? Hieronder kun je een trailer bekijken.

Roller Champions is een free-to-play game waarin twee teams van drie spelers het op rolschaatsen tegen elkaar opnemen. Het doel is om de bal te bemachtiging en deze door een lichtgevende hoepel boven het veld te krijgen. Ontwijk je tegenstanders of tackel ze als zij de bal weten te bemachtigen; alles voor de punten!