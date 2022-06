Vergelijkingsvideo Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Plus enkele gameplay veranderingen!

Een vergelijkingsvideo is online verschenen voor Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. In de video worden de gameplay beelden van de nieuwe game vergeleken met het origineel uit 2008, dat alleen op de PSP is verschenen. Hierdoor valt het goed op hoe groot de grafische verschillen nou eigenlijk zijn. Square Enix had al gezegd dat de game nu volledig in HD was en de modellen waren geüpgraded, maar er lijkt meer werk dan dat in te zitten. Bekijk de video hieronder.

Daarnaast zijn ook enkele gameplay veranderingen bekend. Hieronder wat we weten:

De recovery van basis acties zijn weggehaald, waaronder de recovery op dodges. Je kunt nu meteen iets anders doen.

Er is een combo systeem toegevoegd dat basis acties, abilities en magic met elkaar verbind.

Er is een shortcut menu voor abilities.

Een dedicated attack button layout die hetzelfde is als de Final Fantasy VII Remake.

In-game limieten van de Digital Mind Wave

Square Enix heeft eerder deze week ook aangegeven dat Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion volledige voiceovers heeft en een aantal nieuwe muzieknummers. De game staat gepland voor deze winter.