OMORI krijgt Switch gameplaybeelden

Bekijk hier de eerste 90 minuten van deze duistere RPG

OMORI is sinds gisteren digitaal verkrijgbaar in de eShop voor €24,99. Naast deze digitale versie verschijnt er op 1 juli ook nog een fysieke versie voor €33,99, welke je hier kunt pre-orderen. Omdat de game gisteren is uitgekomen heeft het YouTube-kanaal justonegamr het eerste ander half uur van de game gedeeld in een video. Deze video is hieronder te bekijken.

OMORI is een RPG waarin je speelt als Sunny een zogenaamde hokikomori (iemand die in extreme isolatie leeft). De game speelt zich grotendeels af in een fantasiewereld waarin Sunny de vorm aanneemt van zijn alter ego Omori. In deze wereld speel je op het eerste gezicht een RPG vol kleurrijke vrienden en vijanden. Je ontdekt echter al snel een vergeten verleden, en de keuzes die je hierin maakt bepalen het lot van jouw leven en je vrienden… zowel in de fantasiewereld als daarbuiten. Durf jij deze diepe, maar extreem duistere indiegame aan? Laat het ons vooral weten in de reacties.