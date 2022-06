Gameplaybeelden Neon White gedeeld

Check hier de eerste 42 minuten van deze first person actie platformer!

Neon White is een razendsnelle first person actie platformer van ontwikkelaar Angel Matrix en uitgever Annapurna Interactive. De game werd vorig jaar aangekondigd in een Nintendo Direct, maar is sindsdien meerdere keren uitgesteld. Afgelopen donderdag is de game dan eindelijk in de eShop verschenen voor €21,99. Vanwege de release van de game heeft het YouTube-kanaal Super Nintendad een video gedeeld met de eerste 42 minuten van Neon White. Deze video is hieronder te bekijken.

In Neon White speel je als White een huurmoordenaar die uit de hel gehaald is om tegen demonen te vechten in de hemel. Dit doe je met behulp van zogenaamde Soul cards, die je oppakt tijdens het doorlopen van de levels. Het verslaan van demonen geeft je de kans om je plek in de hemel te verdienen. Een plek waarbij je natuurlijk wel moet strijden tegen andere huurmoordenaars. Huurmoordenaars die er trouwens erg bekend uitzien… ken je ze uit een vorig leven?