F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch eerder naar de Switch dan gedacht

Eind dit jaar? Niets daarvan!

Vorige maand werd F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een releasedatum was op dat moment niet bekend, alleen dat de game eind dit jaar zou uitkomen. Nou blijkt dat niet helemaal waar. Bilibili en Astrolabe Games hebben bekend gemaakt dat zij samenwerken om deze prachtige metroidvania naar de Switch te krijgen. En dit gaat blijkbaar zo goed dat ze meteen de westerse releasedatum gegeven hebben. En die is niet eind dit jaar, maar volgende maand al! De game komt op 12 juli naar de Switch. De trailer kun je hieronder bekijken.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch speelt zich af in Torch City, een stad waar tot op zes jaar geleden vooral dieren woonden. Zes jaar geleden viel de Machine Legion binnen, en alhoewel de stad dapper verzet bood, heeft dit legioen uiteindelijk de stad gekoloniseerd. Jij speelt Rayton, een voormalige verzetsstrijder uit deze stad. Na de oorlog leeft hij een veelal teruggetrokken bestaan, maar nadat zijn vriend op agressieve manier gearresteerd is, besluit Rayton nogmaals terug te vechten. Met zijn wapen, een enorme mechanische vuist, gaat hij op pad, maar hij bevindt zich al snel in een groter plot tussen de maffia, het verzet en het legioen.