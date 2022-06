De eerste aflevering van PokéToon is nu te zien op Pokémon TV

Deze op jaren 40 cartoons geïnspireerde Pokémon serie zal de komende weken worden uitgerold op Pokémon TV.

In 2020 kwam The Pokémon company met een nieuwe Pokémon cartoon die geïnspireerd is op cartoons uit de jaren 40 genaamd PokéToon. De cartoon kreeg 8 verschillende korte afleveringen, waarin de Pokémon allemaal knotsgekke avonturen meemaakten. The Pokémon Company heeft nu besloten om alle afleveringen van PokéToon op Pokémon TV uit te rollen. De eerste aflevering is daar nu al te zien en staat in het teken van de Pokémon Scraggy en Mimikyu. De komende weken zal er iedere vrijdag een nieuwe aflevering van de cartoon verschijnen op de Pokémon TV website en app. Later dit jaar zullen de afleveringen ook op het YouTube-kanaal van The Pokémon Company verschijnen. Heb jij de aflevering al gezien en ben jij van plan om de rest van de serie te gaan kijken? Laat het ons vooral weten in de reacties!