Atari Mania aangekondigd voor de Switch

Red de oude Atari games in deze nieuwe microgame!

Atari heeft Atari Mania aangekondigd, een game vol oude Atari minigames. Nu kan je misschien denken dat het simpelweg een verzameling oude minigames is, maar niets is minder waar. De game beloofd een solide storyline te hebben die de 150 minigames aan elkaar knoopt en je de golden era of gaming doet herbeleven. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken. De game moet ergens later dit jaar verschijnen.

In Atari Mania speel jij de “Beschermer van de Atari Vault”, een personage die de taak heeft gekregen het warenhuis te bewaken waar alle retro Atari games opgeslagen liggen. Op een nacht verschijnt er echter een dode pixel en binnen no-time gaat alles fout. De vele bekende games in de vault zijn gemuteerd en veranderd in de meest uiteenlopende uitdagingen. Los puzzels op, versla de klok en probeer de vele minigames te temmen in deze uitdagende microgame!