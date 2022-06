[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 24

Deze titels zullen volgende week verschijnen.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Shadowrun Trilogy

Verschijnt op: 21 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

In deze trilogy zijn ‘Shadowrun Returns’, ‘Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition’ en ‘Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut’ inbegrepen. De RPG spellen in de serie met een cultstatus spelen zich af in een neo-cyberpunk omgeving boordevol fantasy wezens en magische onderdelen. Oorspronkelijk was het een tabletop boardgame en nu dus ook digitaal te spelen. De drie Shadowrun games zijn ook los van elkaar verkrijgbaar.

Fall Guys

Verschijnt op: 21 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: gratis

Eindelijk, na heel lang wachten, mogen ook Nintendo Switch-spelers gaan genieten van het enorm populaire spel Fall Guys. In deze party-MMO ga je de strijd aan met tegenspelers over de hele wereld en het doel is om na een aantal rondes hordelopen, springen en vallen als eerste te eindigen in het tournament. Een verslavende ervaring en helemaal gratis te downloaden!

Sonic Origins

Verschijnt op: 23 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 Digital Deluxe versie: €44,99

Als voorbereiding op het nieuwe Sonic spel, is er vanaf 23 juni alvast een remastered versie te krijgen van het originele Sonic platformspel. In de zijscrollende wereld ga je als het blauwe egeltje razendsnel door de levels heen terwijl je zo veel mogelijk ringen probeert te verzamelen. Sonic Origins bestaat uit 4 van de originele spellen. Voltooi missies, verzamel munten om nieuwe voorwerpen te ontgrendelen en rol door de levels in hoge resulutie.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Verschijnt op: 24 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Fire Emblem Warriors: Three Hopes; drie huizen, drie begeertes, wat staat jou te wachten? Het spel speelt zich af in Fódlan, een land waar drie naties bestaan. Beleef gevechten, kruip in de huid van jouw favoriete personages en versla hordes vijanden tegelijk in Warriors-actie. Maak tactische keuzes op het slagveld en leer de personages in de tussentijd steeds beter kennen.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 juni:

20 juni 2022: Husky’s Adventures – €4,99

21 juni 2022: Wreckfest – €39,99

21 juni 2022: Milky Way Prince – The Vampire Star – €14,99

21 juni 2022: Broken Mind – €9,99

21 juni 2022: Roller Champions – gratis

22 juni 2022: Firegirl: Hack ’n Splash Rescue DX – €17,99

22 juni 2022: Redo! – €9,99

22 juni 2022: Why Pizza? – €4,99

22 juni 2022: Drunken Fist 2: Zombie Hangover – €7,99

23 juni 2022: ElecHead – €8,99

23 juni 2022: Steve Jackson’s Sorcery! – €24,99

23 juni 2022: Blade Runner: Enchanted Edition – €9,29

23 juni 2022: Cube Decider – €3,99

23 juni 2022: Sakura Spirit – €9,99

23 juni 2022: Him & Her Collection – €3,99

23 juni 2022: Ruggnar – €13,99

23 juni 2022: Pachi Pachi 2 on a roll – €7,99

23 juni 2022: Sudocats – €2,99

24 juni 2022: Pocky & Rocky Reshrined – €29,99

24 juni 2022: Capcom Fighting Collection – €39,99

24 juni 2022: The Psychoduck – €4,99

25 juni 2022: Snug Finder – €7,99

25 juni 2022: Archery Escape – €2,99