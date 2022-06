Pokémon Snap komt op 24 juni naar Nintendo Switch Online

Stof je lens maar af en ga volgende week weer lekker ouderwets Pokémon fotograferen!

Nintendo heeft op Twitter laten weten dat Pokémon Snap volgende week op 24 juni naar de Switch komt. De game is dan beschikbaar voor leden van het Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket lidmaatschap. Pokémon Snap kwam in 1999 uit voor de Nintendo 64. De game werd toen erg goed ontvangen met gemiddeld een 77 op Metacritic. Vorig jaar kwam er na lang wachten dan eindelijk een vervolg uit in de vorm van New Pokémon Snap. Een game die wij hier bij Daily Nintendo met een flinke 9 hebben beoordeeld!

Capture wild Pokémon on Pokémon Island… with a camera!



Pokémon Snap is coming to Nintendo Switch for Nintendo Switch Online + Expansion Pack members on 6/24!

In Pokémon Snap speel je als Pokémonfotograaf Todd Snap en is het de bedoeling om 60 verschillende Pokémon te fotograferen. Een klusje dat makkelijker gezegd dan gedaan is. De meeste Pokémon gebruiken namelijk hun unieke vaardigheden om jouw digitale lens te ontwijken.

Je zult daarom goed gebruik moeten maken van je pester balls en andere items. Want hiermee kun je de locaties van verborgen Pokémon onthullen of hun krachten tijdelijk uitschakelen. Hierdoor kun je ze toch wel op de foto krijgen. Het fotograferen van Pokémon doe je in diverse omgevingen waar je met een karretje automatisch doorheen rijdt. Tijdens het fotograferen is het uiteraard de bedoeling dat je de Pokémon zo scherp mogelijk in beeld krijgt. Professor Oak zal je foto’s na afloop van de levels beoordelen op: scherpte, compositie en andere details. Ben jij van plan om om vanaf volgende week weer met deze klassieker aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!