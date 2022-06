Nintendo onthult nieuwe stage voor Splatoon 3

Ga vanaf 9 september lekker zwemmen en schieten door Undertow Spillway!

Splatoon 3 komt dit jaar op 9 september uit. In aanloop naar de release is er al veel nieuws over de game naar buiten gekomen. Dit nieuws ging onder andere over: diverse wapens, personages en cloud saves. Ook kregen we vorige week nog een nieuwe trailer van de game. Vandaag heeft Nintendo op Twitter een nieuwe stage voor de game onthuld. Het gaat hier om Undertow Spillway. Volgens Nintendo is deze stage “a former flood bypass located deep under Splatsville. Het was jaren verlaten, maar nu dus omgetoverd in een grote Turf War-stage. Bekijk de stage in de tweet hieronder:

Undertow Spillway is a former flood bypass located deep under Splatsville. Abandoned for years, it surged in popularity after it was renovated into a stage for Turf War battles! #Splatoon3 pic.twitter.com/hjJXTweK0o — Nintendo UK (@NintendoUK) June 17, 2022