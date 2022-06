Maak kennis met Juniper in Xenoblade Chronicles 3

We leren steeds meer nieuwe helden kennen!

Xenoblade Chroncles 3 komt er al snel aan. Over iets meer dan een maand, 29 juli, kunnen we los in dit derde deel in de serie. Voor nu hebben we al informatie gekregen over de game, de collector’s edition met daarbij ook een trailer hier en daar. Vandaag is er een nieuw karakter waar we kennis mee maken: Juniper.

De behendige bosbewoner komt uit Agnus en zal met haar boog de groep helden versterken. Haar behendigheid laat haar ongemerkt vijanden uitschakelen en flinke schade aanrichten als ze vanuit de blinde hoek van haar tegenstanders aanvalt.

Op twitter is er ook een korte teaser clip te zien met Juniper in actie.

Is Juniper een toevoeging waar je naar uitkijkt of had je toch liever wat anders gezien? Hopelijk zullen er meer trailers komen waarbij karakters meer worden uitgelicht. Voor nu is het wachten tot 29 juli. Enthousiast? Deel hieronder je mening en wensen.