Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion aangekondigd voor deze winter

Square Enix heeft een remaster aangekondigd van Final Fantasy Vii Crisis Core en die komt ook naar de Switch.

In 2008 verscheen voor de PSP een prequel van Final Fantasy VII. Hoewel Final Fantasy VII 11 jaar daarvoor was verschenen wilde Square Enix met de prequel het verhaal uitlichten van Zack. Eén van de in het origineel verschenen personages. Dit werd gedaan met Final Fantasy VII: Crisis Core. Nu zal komende winter een “true remaster” van dit spel verschijnen voor alle huidige consoles, PC en vorige generatie PlayStation en Xbox.

In de korte trailer zijn al verschillende scènes te zien, maar ook daadwerkelijke gameplay. In die korte gameplay is onder andere te zien dat de user interface een stuk vernieuwd is en dat het grafisch een flink stuk verbeterd is.