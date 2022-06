Capcom deelt nieuwe pantsers voor Monster Hunter Rise: Sunbreak 

De pantsers zijn gebaseerd op de Gore Magala en de Espinas.

Monster Hunter Rise kwam vorig jaar in maart uit en wordt nog steeds veel gespeeld. De aankomende uitbreiding Sunbreak staat inmiddels bijna voor de deur en moet later deze maand op 30 juni verschijnen. Om ons alvast lekker te maken voor deze DLC heeft Capcom nu twee nieuwe pantsers gedeeld op Twitter:

De pantsers zijn gebaseerd op de Gore Magala en de Espinas. Twee monsters die je in de uitbreiding zult kunnen bevechten. Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn van Sunbreak, dan kun je nu ook een demo van deze DLC downloaden in de Nintendo eShop. Ben jij van plan om vanaf 30 juni in één van deze pantsers op alle gloednieuwe monsters te gaan jagen? Laat het ons vooral weten in de reacties!