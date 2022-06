Launchtrailer Neon White

Haal het kwaad uit de hemel in deze snelle actie game!

Neon White is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch. De game werd in 2021 tijdens een Nintendo Direct aangekondigd, maar heeft er een tijdje over gedaan om daadwerkelijk uit te komen. Maar nu is het zover. Om de daadwerkelijke release te vieren hebben Annapurna Interactive en Angel Matrix een launch trailer online gezet. Deze trailer laat nog even de beste kanten van de game zien en is hieronder te bekijken. De game kost momenteel €21,99 in de eShop.

Neon White is een super snelle first person actie game waarbij jij demonen dood in de hemel. Jij speelt White, een huurmoordenaar die uit de hel gehaald is om demonen te verslaan. Je krijgt hierdoor de kans om je plek in de hemel te verdienen, een plek waarbij je natuurlijk wel moet strijden tegen andere huurmoordenaars. Huurmoordenaars die er trouwens erg bekend uitzien… ken je ze uit een vorig leven?