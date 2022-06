[Review] Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles – Een vermakelijke vechtgame

Een prachtige manier om het verhaal van Demon Slayer te beleven.

Wie vaak manga leest of anime kijkt, kan niet om Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- heen. In Japan is het een groot succes en vorig jaar kwam daarom de game ervan uit op verschillende platforms. De Nintendo Switch ontbrak toen in het rijtje, maar uitgever SEGA heeft Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles recent eindelijk uitgebracht op de Switch. De game is ontwikkeld door CyberConnect2, bekend als ontwikkelaar van meerdere anime vechtgames. Is deze game alleen interessant voor de Demon Slayer-fans of ook voor de mensen die er voor het eerst mee kennis maken? Je leest het in onze review.

Demon Slayer

Het verhaal van Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- draait om Tanjiro Kamado. Op de enige nacht dat hij niet thuiskomt, is zijn familie afgeslacht door een demoon. Zijn zusje Nezuko weet de aanval ternauwernood te overleven, maar is helaas niet meer helemaal menselijk. Ze verandert namelijk in een demoon. Tanjiro wil er alles aan doen om zijn zusje weer menselijk te maken en zijn familie te wreken. Daarom gaat hij in opleiding om een Demon Slayer te worden. Hoe het verhaal verdergaat, volg je in de verhaalmodus. De verhaalmodus vertelt het verhaal van het eerste seizoen van de animeserie en de film.

In de verhaalmodus speel je als Tanjiro in 8 hoofdstukken door het verhaal. Het grootste gedeelte ervan draait om de gevechten en cutscenes. Daarnaast kan je regelmatig in een redelijk lineaire wereld rondlopen om dingen te onderzoeken. Zo volg je bijvoorbeeld met Tanjiro’s goede reukzintuig het spoor naar de volgende demoon. Dit kan voor veel mensen vrij doelloos aanvoelen vanwege de beperkte grootte van de omgeving, maar ik vond het ergens wel leuk om in de wereld rond te mogen lopen. Tevens vind je onderweg Memory Fragments en Kimetsu Points, die je kan gebruiken om Reward Panels vrij te kopen voor collectibles.

Door het afronden van hoofdstukken speel je Memory Fragments vrij, waarin belangrijke stukken van het verhaal worden getoond. Deze filmpjes zijn dus wel belangrijk om te bekijken, omdat je anders niet het volledige verhaal meekrijgt. Alles is volledig ingesproken in zowel Engels als Japans. Beide talen zijn prettig om te gebruiken, omdat het kwalitatief goed gedaan is.

Vechten tegen demonen

De gevechten zijn in een soort afgeschermd gebied in de omgeving. Het is daarom ook een soort arena fighter. Je kan lichte aanvallen uitvoeren, maar ook grootse aanvallen met enorm veel special effects. Daarbij kan je blocken, combo’s maken en dashen. Vergeleken met andere vechtgames vind ik deze zeer toegankelijk, omdat het niet moeilijk is om speciale aanvallen te doen en de besturing onder de knie te krijgen. Het is echter ook weer niet diepgaand, dus dat kan een minpunt zijn voor wie diepgaande gevechten verwacht. Ik had alleen wel moeite om in te schatten of ik nou vlakbij een vijand stond of iets verder weg. Daardoor sloeg ik soms compleet mis, maar dat was ook een kwestie van wennen. Wanneer een vijand dan mij raakte, werd het vaak een combo waardoor ik gelijk een groot deel van mijn HP balk kwijt was. Aan het eind van een gevecht krijg je een rank op basis van hoe goed je het hebt gedaan.

Tijdens de baasgevechten gebeurt er constant wat en zijn de special effects echt geweldig om te zien. Al valt dat van de hele verhaalmodus te zeggen. De filmpjes zijn van hoge kwaliteit, maar ook tijdens de gevechten en het rondlopen lijkt het net alsof je in de anime zit.

Spelmodi

Er zijn naast de verhaalmodus nog een aantal andere modi. In het begin heb je in deze modi nog niet alle 24 vechters, maar dat komt pas als je de verhaalmodus volledig hebt uitgespeeld. Daarom is het wel zaak om eerst het verhaal te spelen en dan pas over te gaan op de rest. In VS Mode kan je online jouw vechtkunsten testen tegen de rest van de wereld of lokaal tegen een vriend. Daarbij kan je in Practice Mode oefen met een vechter, zodat je de combo’s en aanvallen onder de knie krijgt. Dit vond ik vooral handig, omdat ze allemaal net iets anders vechten.

Training Mode is iets anders dan de naam doet vermoeden. Hier moet je steeds met een vechter een bepaald doel halen. Dit varieert van een bepaald type aanval een aantal keer doen tot alle vijanden binnen de tijd verslaan. Per vechter verschillen echter deze doelen wat het in het begin nog leuk maakt om te doen. Op een gegeven moment kan het wel wat saai aanvoelen, omdat je constant maar bezig bent met die doelen te behalen.

Collectibles

In Rewards staan een hele hoop doelen die je moet voltooien in onder andere de verhaalmodus. Bij een doel moet je bijvoorbeeld denken aan het behalen van een A Rank of hoger voor een bepaald gevecht. Als je een doel voltooit, wordt er een deel van een grote afbeelding zichtbaar. Mocht je nou heel veel moeite hebben met een doel, dan is er de optie om het met Kimetsu Points vrij te kopen. Daarbij speel je door doelen te voltooien battle attire, profielfoto’s, quotes en muziek vrij. Die kan je dan in Archives weer bekijken en beluisteren. In totaal zijn er wel 85 liedjes en ruim 500 profielfoto’s. Die profielfoto’s zijn bekende platen uit het verhaal en is het verzamelen absoluut waard. De kwaliteit van deze content is ontzettend hoog. Daarom is dit spel een zeer mooie complete collectie voor de Demon Slayer-fan.

Conclusie

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles is een prachtige manier om het verhaal van het eerste seizoen van de animeserie en de film te ervaren. Ook voor iedereen die het nog niet kent, is het zeker een leuke game. De verhaalmodus is vermakelijk met de epische gevechten tegen de demonen. Het vechten is zeer leuk, maar niet extreem diepgaand. Het rondlopen op de locaties is vrij lineair en kan doelloos aanvoelen. Na het uitspelen van de verhaalmodus heb je alle vechters vrijgespeeld. Deze kan je dan in VS Mode gebruiken om jouw vechtkunsten online of lokaal te testen. Training Mode geeft een uitdaging om voor elke vechter meerdere doelen te voltooien, maar dat kan op een gegeven moment wat eentonig aanvoelen. Daarentegen zijn de collectibles zeer uitgebreid. Hieruit blijkt dat dit spel een prachtige collectie is voor de Demon Slayer-fan. Al met al raad ik deze game dus zeker aan voor iedereen die er interesse in heeft en fan is van Demon Slayer. Ook voor de mensen die wel van de toegankelijke arena fighter houden is dit een aanrader.

+ Goede vechtgame

+ Het verhaal is een goede manier om Demon Slayer te ervaren

+ Japanse en Engelse stemmen zijn uitstekend ingesproken

+ Zeer mooie animaties

+ Vele collectibles

– Training Mode is wat eentonig

– De locaties om rond te lopen zijn vrij lineair en kunnen doelloos aanvoelen

– Vechtsysteem is niet enorm diepgaand

DN-Score: 7,8