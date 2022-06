[Preview] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Een hoopvolle start

Warriors-games zijn altijd even afwachten of het goed gaat worden. Met de Three Hopes demo lijkt dat met deze wel goed te komen.

Nintendo heeft afgelopen week een demo uitgegeven voor Fire Emblem Warriors: Three Hopes, de Warriors-game welke einde van de maand verschijnt. In deze demo kun je van drie routes in het spel de verhaallijn doorspelen tot het laatste gevecht van chapter 4. Mocht je twijfelen om de demo te proberen of überhaupt de game, dan kan deze preview misschien helpen. Let op spoilers voor Three Houses, wanneer je die nog niet hebt gespeeld (en ook voor de eerste twee uur van Three Hopes).

Niet hetzelfde verhaal als Three Houses

Als je al langer Daily Nintendo volgt, kan het je misschien zijn opgevallen dat ik Three Houses een meesterwerk vond. De eerste Fire Emblem die mij echt meesleurde en ik gaf het daarom ook een 9,4 in de review. Daarom werd ik ook meteen blij van de aankondiging van Three Hopes, zelfs na de tegenvallende originele Fire Emblem Warriors. De vraag was dan ook alleen hoe ze het verhaal zouden verwerken. Zou het een gouden route worden die iedereen redt?

Hoewel een gouden route nog een optie is, zijn alle drie de routes (of er een vierde is, is tot nu toe onbekend) significant anders dan in Three Houses. De prologue maakt dit al meteen duidelijk. Byleth redt de house leaders nooit van de bandiet Kostas in het begin, maar Shez. Ook wordt Shez geen professor gemaakt, maar een leerling.

Niet dat je veel tijd rondbrengt als student, want na twee gevechten ben je al toe aan een timeskip. Ditmaal echter één van twee jaar in plaats van vijf. Waarna je een kort verhaal krijgt over wat er in die twee jaar is gebeurd. Hierin is al meteen te merken dat er een enorm verschil is. Garreg Mach is nog niet aangevallen en de Officers Academy is officieel gesloten door Rhea.

Lijkt een verrassende wending te nemen

In de paar hoofdstukken die je kunt spelen kom je achter veel elementen die in de originele game bijna het halve spel duurden. De voltallige groep van Those who slither in the Dark worden onthuld. Inclusief een personage waarvan we dachten dat die niet in Three Houses zat, Cleobulus. Daarnaast lijkt Rhea veel minder boos op de oorlog en komen er nieuwe personages die speelbaar zijn. Zo krijgen de Blue Lions de vader van Felix en kun je met de Black Eagles spelen als een normale Jeritza. Ook geven achievements een hint over mogelijke wendingen, maar daar mag je zelf achter komen wanneer je interesse hebt.

Daarnaast is Byleth erg afwezig. We wisten al dat je tegen Byleth moet gaan vechten. Hoewel de Ashen Demon in de allereerste veldslag verschijnt, zie je erna vrij weinig terug. Maar aangezien Byleth dus nooit als professor gaat werken, zal die waarschijnlijk ook niet zomaar aan de Sword of the Creator kunnen komen. Dit in combinatie met de geheimzinnige Arval die in Shez leeft, lijkt het er op dat we een compleet nieuw verhaal gaan krijgen.

Diepgang van Fire Emblem

Fire Emblem staat bekend om de strategische aspecten van de games. Iedere klasse heeft bijbehorende wapens en die zijn weer sterk tegen bepaalde klassen en zwak tegen anderen. Zo is een lans slecht tegen een bijl en zijn pijlen goed tegen vliegende klassen. Ook hier is dit goed verwerkt waardoor het orders geven aan andere personages opeens een stuk tactischer wordt.

Op de kaart van een gevecht zie je namelijk bij belangrijke tegenstanders een pijl omhoog, omlaag of niets staan. Wanneer die omlaag staat, is het niet slim om dat personage daar heen te sturen, aangezien die zwak is tegenover die specifieke tegenstander. Dit gecombineerd met dat je daarwerkelijk klassen kunt aanpassen en combat arts kunt kiezen en gebruiken zorgt voor een diepgaandere gameplay dan ik tot nu toe heb gezien in een Warriors-game.

Dit komt dan ook door de hub-wereld. Waar je in Hyrule Warriors: Age of Calamity een kaart had met verschillende onderdelen om vrij te spelen, heeft Three Hopes een hub. Deze hub is een kamp waar je van alles in kunt doen. Zo kun je er bonden met je team, kun je ze laten trainen en nieuwe klassen aan ze geven. Daarnaast kun je alle functionaliteiten upgraden zodat je meer mogelijkheden krijgt. Hierdoor geeft het spel ook weer wat meer gevoel van controle.

Zeker als je het vergelijkt met de eerste Fire Emblem Warriors en Age of Calamity, voelt het alsof er meer moeite is gestopt in het gedeelte tussen gevechten. Wat de ervaring meer één geheel maakt en bovendien ook beter past bij Fire Emblem.

Loopt verrassend soepel

Wanneer je vorige Warriors-games hebt gespeeld op de Switch, weet je waarschijnlijk wel dat de framerate flink instabiel was steeds. Zeker bij Age of Calamity ging deze regelmatig flink omlaag (al is dat met de laatste DLC wel verbeterd). Tijdens het spelen van deze demo was er echter weinig tot niets van te merken. Het spel voelde enorm soepel aan en zelfs op momenten met redelijk veel particles door magie zag het er nog goed uit. Ja, grafisch is het dan ook geen hoogstandje, maar het is ook zeker niet slecht.

Voorlopige conclusie

Three Hopes lijkt één van de beste Warriors-games op de Switch te worden. Niet alleen door het verhaal wat mij in die paar uur al flink weet mee te trekken, maar ook door de performance. Dan heb ik het in deze preview nog niet eens over de muziek gehad en de voice-acting. Het is natuurlijk even afwachten of het volledige spel dit verder kan waarmaken, maar de eerste zes uur zitten er al in en tot nu toe is het een geweldige ervaring voor Warriors-fans en fans van Three-Houses. Je kunt de demo hier downloaden.