Gratis Star Wars: KOTOR II DLC verschijnt in Q3 2022

Uitgever Aspyr heeft aangekondigd dat Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords binnenkort gratis post-launch DLC zal krijgen. Deze DLC voegt content aan het spel toe die oorspronkelijk werd ontwikkeld als een mod voor de Stream-versie van KOTOR II. ‘The Sith Lords Restored Content’ DLC voegt allerlei nieuws aan het spel toe dat de oorspronkelijke ontwikkelaars uit 2004 uit het spel hadden geknipt. Fans brachten een mod met deze content uit in 2009, waarna Aspyr de mod officieel erkende en ondersteunde in 2015 op Steam. Nu komt die verbeterde versie van KOTOR II dus ook naar de Switch toe.

KOTOR II kwam op 8 juni uit voor de Switch en Aspyr heeft beloofd dat de DLC in het derde kwartaal van 2022 zal uitkomen. Echter komt de DLC wel met een grote beperking. Opslaggegevens die spelers aanmaken met een DLC-loze versie van het spel zullen niet meer werken wanneer de DLC aanstaat. Spelers zullen vanaf het begin moeten beginnen om gebruik te kunnen maken van de DLC. Wel kunnen de oude opslaggegevens nog steeds worden gebruikt als de DLC-content wordt uitgezet. Voor verdere verklaring kan je de tweets van Aspyr hieronder ook zelf bekijken. Wat vind jij van dit nieuws? Ben je blij dat deze DLC naar KOTOR II komt? Want vind je ervan dat oude opslaggegevens niet met de DLC zullen werken? Laat het ons weten in de reacties!

You will need to start a new game with the DLC content enabled to access the additional content, however after the DLC releases and you still wish to finish your non-DLC playthrough, you can access those base game save files by disabling the DLC in the in-game main menu 😄 — Aspyr (@AspyrMedia) June 14, 2022