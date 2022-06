Digimon Survive vanaf 29 juli 2022 beschikbaar voor Nintendo Switch

Ontrafel een mysterie terwijl je vecht voor jouw leven.

Verdwaald in een vreemde parallelle wereld, moet je voorzichtig zijn, want elke keuze die je maakt kan de laatste zijn. In Digimon Survive gebruik je de kracht van -jawel- je telefoon om nieuwe krachten te ontdekken in deze bizarre andere wereld. Probeer het mysterie te ontrafelen, met gevaar dat loert om elke hoek. Vecht met jouw Digimon om te overleven.

Onderstaande release date video is vandaag gedeeld door Nintendo. Digimon Survive is vanaf 29 juli beschikbaar voor Nintendo Switch, zowel digitaal als fysiek.