Redout 2 is opnieuw uitgesteld

De game zal nu ergens in juli 2022 verschijnen.

Helaas is Redout 2 nu al voor de tweede keer uitgesteld in korte tijd. Op andere platformen zal de game volgens planning op 16 juni verschijnen, maar dus niet op de Nintendo Switch. Eerst zou de racegame in mei verschijnen, toen in juni en nu weer in juli. De vorige twee keren werd er nog een specifieke releasedatum vermeld, maar zelfs dat is nu niet bekend. Switch-bezitters zullen dus nog wat langer moeten wachten voor ze met dit spel aan de slag kunnen. De reden die ze geven is dat het spel nog wat ontwikkelingstijd kan gebruiken.

REDOUT 2 is coming to PC, PS5|4 & XSX|X1 this Thursday June 16



Switch players – the game needs a little more polish time. We’re working to get the Switch version out in July, and we’ll have an updated release date for you as soon as we can! pic.twitter.com/YlKxbBu9fR — Redout 2 (@redout2game) June 13, 2022

Redout 2 is een racespel vol razendsnelle races, verbluffende beelden en een geweldige soundtrack. Het is namelijk een eerbetoon aan klassieke arcade racegames. Naast een uitgebreide singleplayer-campagne biedt dit spel ook multiplayer met diepgaande besturing die je tevens kunt aanpassen. Er zijn 36 verschillende tracks waarop je kunt racen, maar je kan ze ook in omgekeerde richting spelen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om jouw hovership naar wens aan te passen.

Baal jij dat de game voor de Switch opnieuw is uitgesteld? We horen het graag in een reactie!