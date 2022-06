[Opinie] Het gemis van de E3 (of soortgelijks)

Sommigen zeggen dat iets als de E3 niet meer nodig is, hier ben ik het niet mee eens. Benieuwd waarom?

De E3, één van de belangrijkste gamebeurzen in de wereld, staat al jaren onder druk. Al ver voor de pandemie heeft de organisatie, ESA, moeite met een modernere identiteit geven aan het evenement in Los Angeles. Daarnaast waren er verschillende schandalen zoals het lekken van persoonsgegevens van 2000 journalisten. In 2020 werd E3 gecanceld, in 2021 was het online en dit jaar is de show weer afwezig.

In plaats daarvan hebben we nu alsnog tig presentaties met als “hoofdevenement” Summer Game Fest. Games worden nog steeds aangekondigd, maar het voelt toch raar. Persoonlijk heb ik dan ook al drie jaar weinig tot geen hype voor het “E3-seizoen”.

De E3 en Summer Game Fest in de afgelopen jaren

2020 was niet alleen het eerste jaar zonder E3, maar ook het jaar dat Geoff Keighley brak met de organisatie en zelf Summer Game Fest begon. Iets wat door het afzeggen van E3 opeens vrij spel had. Of dat zou je zeggen. Het eerste jaar omvatte het de gehele zomer en eindigde het bij Gamescom. Dit jaar had je echter ook weer IGN Summer of Games met aankondigingen en had bijna iedere studio een eigen beknopte showcase. Niemand wist namelijk wat het effect van de pandemie zou worden. Nintendo had zelfs niets dat jaar.

In 2021 zag je de strijd groter worden, want de E3 was terug als online-evenement. Uitgevers die zich aansloten bij de E3 mochten vaak niet gestreamd worden via kanalen van Summer Game Fest waardoor je een splitsing kreeg waar je onderdelen kon zien. Summer Game Fest had namelijk ook hun exclusieve aankondigingen waar de E3 weer niets mee kon. Dit jaar zag ook een beknoptere Summer Game Fest die niet meer de hele zomer duurde. De chaos was aanwezig.

Dit jaar heeft ESA weer besloten om geen E3 te organiseren om zich te focussen op een rebranding. Summer Game Fest is ondertussen weer wat volwassener en het voelt weer iets compacter aan. Sony trapte af met een State of Play en verder zijn er nog presentaties van Devolver, Microsoft, Capcom en nog een paar. Natuurlijk heeft Geoff ook weer een eigen presentatie. Verschillende grote namen als Nintendo, Ubisoft, EA en Square Enix ontbreken echter volledig. Bovendien worden verwachtingen ook getemperd. Zowel de SGF-presentatie als Capcom focussen op aangekondigde titels. Nieuwe titels? Er zullen er vast wat zijn, maar de hele hype voor gloednieuwe verrassingen is redelijk weg.

Verwarring, drukte en spreiding

De afgelopen jaren waren dus stuk voor stuk online en geen van de afgelopen jaren was écht goed. Ook dit jaar lijkt het niet veel te worden. Dit heeft niet alleen te maken met karige aankondigingen door corona, maar ook door de opzet van de evenementen. Zo is er een enorme spreiding van evenementen. E3 2019 had acht hoofdpresentaties in drie dagen tijd, negen als je EA Play meetelt voor het gemak. Het jaar 2020 had er 13 waaronder een groot deel onder IGN Summer of Games en Summer Game Fest viel. Deze twee onderdelen waren flink verspreid over de dagen.

IGN was gelukkig maar twee dagen, maar iedere paar uur een onthulling zorgde voor chaos voor gamers. Summer Game Fest maakte het al helemaal lastig door alles over drie maanden heen te spreiden en af en toe een aankondiging te hebben. Door de spreiding was het lastig een hype te bouwen voor aankondigingen.

Dan hebben we dit jaar. Ook nu is chaos een grote hype bederver. De presentaties die er zijn, worden meestal enorm laat aangekondigd. Zo werd de State of Play een week van tevoren aangekondigd en werd op zeven juni opeens een Sonic Central aangekondigd. Verder haken er bedrijven ergens in mei af door te zeggen dat ze geen presentatie zullen doen in juni, maar op een ander moment. Hierdoor is er weer een te grote spreiding wat de hype lager maakt.

2022 zag met de hoofdpresentatie (van meer dan 24 verschillende presentaties) ook geen echte hype. De meeste hype hier is gekomen door The Last of Us-aankondigingen. Verder was het erg veel gritty realisme shooters. Van de eerste zes games die getoond werden waren er vijf shooters in de ruimte met horrorelementen. Wanneer je één hoofdpresentatie maakt en alles voelt als hetzelfde aan, sla je de plank naar mijn mening enorm mis.

Extra’s van een fysiek evenement

Dan nog eens waarom een fysiek evenement vele malen beter is dan evenementen die alleen online zijn. Dat zijn de ervaringen van de vloer. Ja de presentaties kunnen volledig online, helemaal mee eens. Dat maakt niets uit. Gooi alle presentaties in drie dagen en je hebt de problemen van de vorige kop opgelost. Waar het probleem nog meer in zit is het feit dat trailers erg beperkt zijn. Evenementen als E3 en Gamescom gaven een enorme lading aan hands-on ervaringen met geweldige booths die je helemaal in de wereld van games opzogen. Van het namaken van Midgar van Final Fantasy VII tot een gigantische draak voor Monster Hunter of de lobby van het hotel van Luigi’s Mansion 3. Dit gecombineerd met demo’s, gesprekken met ontwikkelaars tijdens het spelen en interviews geeft niet alleen diepgang, maar ook meer gevoel bij wat er getoond wordt.

Deels is dit natuurlijk op te lossen via online demo’s, downloadbaar of gestreamd, maar toch geeft dit niet hetzelfde gevoel. Streaming maakt je afhankelijk van stabiel internet, en om een demo te downloaden moet er veel meer werk verricht worden door ontwikkelaars. Ze moeten deze beter afschermen omdat er anders als een malle gedatamined wordt. Vooral bij Nintendo is dit een probleem. Hierdoor verschijnen van Nintendo-spellen vaak geen demo’s ver voor de release van de games.

Samengevat

Kortom, er zal iets als de E3 nodig blijven, net als Gamescom. Het is een plek van netwerken, games ervaren op hardware in plaats van streams. De vibe van een evenement als E3, Gamescom enzovoorts is niet te vergelijken met alleen maar online presentaties. Het voelt meer als een geheel dan als een stel losse entiteiten die allemaal in juni wat aanmodderen. Geoff Keighley is een enorm capabel persoon die The Game Awards vanaf het eerste jaar (dat die het zelf doet) enorm sterk aanpakt. Summer Game Fest voelt alleen tot nu toe steeds als een mengelmoesje.

Ik zeg hier niet dat Geoff nooit de E3 zal kunnen verslaan, maar wat er ook gebeurt, een evenement wat alles omvat en bij elkaar zet is gewoon nodig. EA bijvoorbeeld zat al jaren niet bij de E3 meer, maar EA Play stond altijd het weekend vooraf klaar in LA. De huidige vorm is te verwarrend en verspreid, shows worden op de dag zelf aangekondigd (Sonic Central) en door de verspreiding zakt veel van de hype weg. Of het nu E3, Summer Game Fest of een ander evenement wordt, digital only is een no go.