Nonsensory wordt de derde game voor Jackbox Party Pack 9

Op een schaal van 1 tot 10, hoe enthousiast ben je?

Het nieuwste deel van Jackbox Games komt er deze herfst aan. Tot dusver weten we dat Fibbage 4 en Roomerang erin zullen zitten. Maar Nonsensory, wat voor game is dat?

Het spel combineert meerdere aspecten. Je krijgt een naam of iemand moet een tekening maken en daarna is de vraag… op een schaal van 1 tot 10: hoe erg is het prompt vies, leuk, raar, een weerwolf, etcetera? Nonsensory wil op een leuke manier spelen met intuïtie en hoe goed je bent in Nonsensory Perception (NSP). Hoe goed ben je op elkaar afgesteld? Bedenk maar eens een filmtitel die voor 80% een zomerhit wordt of teken maar eens een puppy die een 3 van de 10 scoort op schattigheid.

Hieronder een trailer met nog een keer een korte uitleg over hoe Nonsensory werkt. Wat vind jij van het spel? Een leuke toevoeging of toch liever die Fibbage 4? The Jackbox Party Pack 9 komt in ieder geval deze herfst naar de Switch.