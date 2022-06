Monster Hunter Rise: Sunbreak krijgt een demo en tijdpad

Download morgen de demo van Sunbreak en bekijk het tijdpad van de uitbreiding.

Tijdens de Capcom Showcase van afgelopen nacht zijn meer details bekendgemaakt over Sunbreak, de aanstaande DLC-uitbreiding voor Monster Hunter Rise. Allereerst het tijdpad waarin de onderdelen van de DLC toegevoegd zullen worden. Monster Hunter Rise: Sunbreak zal op 30 juni 2022 uitkomen. Vervolgens zullen spelers in augustus op Lucent Nargacuga en andere nieuwe monsters kunnen jagen. In de herfst volgen zeldzame monsters en ondersoorten om op te jagen. In de winter volgen nog onbekende monsters en ook in de loop van 2023 belooft Capcom meer content voor Sunbreak. Capcom noemt dit hele pakket een Free Title Updates, dat betekent dat je geen extra kosten maakt, wanneer je de Sunbreak-uitbreiding eenmaal hebt aangeschaft.

Voor spelers die Monster Hunter Rise: Sunbreak willen uitproberen, is er goed nieuws. Vanaf morgen (15 juni 2022) kun je een uitgebreide demo gratis downloaden vanuit de eShop. In de demo kun je met maar liefst vier quests aan de slag, in je eentje of in multiplayer met maximaal drie andere spelers. De quests zijn van verschillende moeilijkheidsgraden, dus voor beginners en ervaren monsterjagers ligt er een uitdaging klaar. Daarbovenop krijg je een Item Pack voor het basisspel Monster Hunter Rise, als je de demo hebt gespeeld. Lees op de site van Capcom de uitgebreide informatie over de demo en bekijk hieronder de demotrailer. (Om verwarring te voorkomen: de genoemde releasedatum voor de demo in de trailer geldt niet voor de Europese regio.)

Heb jij Sunbreak al voorbesteld of ga je de demo morgen spelen? Wat verwacht je dat er volgend jaar komt voor Sunbreak? Laat je gedachten weten in een reactie hieronder.