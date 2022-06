Little League World Series Baseball 2022 aangekondigd voor de Switch

Show jouw vaardigheden en word World Series Champion!

Uitgever GameMill Entertainment en ontwikkelaar IguanaBee hebben een nieuwe baseballgame aangekondigd. Little League World Series Baseball 2022 zal dit jaar in augustus verschijnen voor de Nintendo Switch. De exacte datum zal binnenkort bekendgemaakt worden. Een prijs is nog niet bekend, maar de game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Daarbij heeft YouTube-kanaal GameMill Entertainment een aankondigingstrailer gedeeld. Deze kan je hieronder bekijken.

In Little League World Series Baseball 2022 moet je proberen de World Series Champion te worden. Dit doe je door een van de twintig teams te kiezen en jouw vaardigheden te showen. Daarnaast is het mogelijk om met tot vier spelers een toernooi te spelen.

Ben jij klaar voor een nieuwe baseballgame? Ga jij hem kopen? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!