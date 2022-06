Gameplay video voor Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Een half uur aan Switch gameplay om je over te halen

Afgelopen weekend kwam de nieuwe Demon Slayer game uit in de eShop en de winkel. Voor mensen die nog twijfelen of de game het ook waard is, of vooral om te kijken hoe het spel draait op de Switch, is er nu een half uur aan gameplay te bekijken.

In Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles beleef je momenten uit de serie vanuit de ogen van hoofdpersoon Tanjiro Kamado. Je speelt van de Unwavering Resolve Arc tot en met de film Mugen Train. Naast een verhaal doorspelen is er natuurlijk ook veel knokwerk dat je kan doen met een keuze uit 24 verschillende vechters, allemaal bekend van de serie. In de gameplay hieronder begin je vanaf het begin.

Persoonlijk erg verrast met hoe goed het spel er uitziet en draait op de Switch. Dit zal ongetwijfeld geholpen worden door de grafische stijl, maar het ziet er goed uit desalniettemin. Heb jij het spel al gehaald? Laat het hieronder weten!