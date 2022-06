[Review] Mario Strikers: Battle League Football – Vooral een partygame

Is het leuk om in je eentje te voetballen of is het leuker met meerdere mensen?

De afgelopen jaren hebben we al op de Nintendo Switch kunnen genieten van Mario en vrienden in verscheidene sportgames. Zo kunnen we al golfen en tennissen, maar nu is voetbal eindelijk verschenen. Al is het eerder voetballen met een twist, dan het voetbal dat je gewend bent om te beoefenen of naar te kijken. Het gaat er namelijk soms nogal hard aan toe met de tackles en voorwerpen. Het vorige deel in de Mario Strikers-reeks verscheen in 2007 op de Wii, dus een nieuw deel is zeker gewenst. Jordens preview verscheen afgelopen maand al op Daily Nintendo. Alleen is Mario Strikers: Battle League Football wel zo leuk in je eentje of is het meer geschikt om met vrienden te spelen? Ik kan alvast verklappen dat er weinig singleplayer-content is. De rest lees je in onze review.

Mario en vrienden

In Mario Strikers: Battle League Football heb je de keuze uit tien verschillende karakters om mee te voetballen. Van elk personage kan je zien hoe goed ze zijn in de volgende eigenschappen: kracht, snelheid, schotkracht, passing en techniek. Elk personage blinkt in iets anders uit, waardoor ze ook verschillend spelen. Zo blinkt Bowser uit in zijn schotkracht en Toad in zowel snelheid als passing. Elke eigenschap is belangrijk in een wedstrijd, want als je alleen maar spelers kiest die vrij sloom zijn, dan is het lastig om achter een verre bal aan te rennen. Daarom is het dus verstandig om een gevarieerd team, bestaande uit vier personages, samen te stellen. Het spel zelf dwingt je al redelijk die kant op, omdat je elk personage op Toad en Yoshi na maar één keer mag kiezen voor je team. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om als vier Waluigi’s te spelen.

Uitrusting

Door middel van uitrusting kan je beïnvloeden hoe goed een personage in een eigenschap is. Deze uitrusting koop je met muntjes, die je verdient door het spelen van wedstrijden. Daarmee kan je van een vrij slome Donkey Kong een snellere aap maken, maar dit gaat wel ten koste van de andere eigenschappen. Elke eigenschap heeft namelijk een bepaald aantal punten van de maximaal 25 punten voor die eigenschap. Daaraan zie je dus snel hoe goed iemand erin is. Door dan een stuk uitrusting toe te passen voor bijvoorbeeld snelheid, krijgt die eigenschap er twee punten bij. Echter gaan er dan twee punten af van een andere eigenschap.

Het is daardoor niet mogelijk om een overpowered personage te creëren, is mijn ervaring. In totaal kan je elk personage maximaal vier stukken uitrusting geven: hoofd, armen, bovenlichaam en benen. Naar mijn mening kan je daardoor elk personage aardig aanpassen en is het daardoor minder van belang in welke eigenschappen hij zonder uitrusting uitblinkt.

Hyperschot

Elk personage heeft een ander hyperschot. Deze kan je alleen uitvoeren tijdens een wedstrijd door een strikebol te pakken. Hierdoor bezit je voor een korte tijd de kracht om zo’n hyperschot uit te voeren. Je moet daarvoor op de helft van de tegenstander staan om om het schot op te laden. Dan verschijnt er een balk onder jouw personage. Je moet nu goed timen zodat het bewegende streepje in de balk in het blauwe gebied stopt. Voer je dit perfect uit, dan is jouw hyperschot niet te houden en telt het voor twee doelpunten. Dit is een vrij lange animatie die voor elk personage anders is.

In het begin is het nog leuk om te zien, omdat het een unieke stijl heeft. Echter op een gegeven moment kan je elke animatie wel dromen. Zeker gezien er slechts 10 personages zijn, duurt het niet lang voor je ze allemaal hebt gezien. Daarom vind ik het jammer dat er niet de optie is om het over te slaan. Dat terwijl je wel elke herhaling van een doelpunt en de samenvatting na de wedstrijd kan overslaan.

Spelmodi

Mario Strikers: Battle League Football bevat niet al teveel spelmodi. In Duel kan je zelf de regels bepalen voor een wedstrijd. Dit is voor mij ook de modus die ik het meeste heb gespeeld. Je kan zowel lokaal als online met meerdere vrienden (tot wel 8 spelers op één Switch) spelen en dat is waar ik veel plezier uit heb gehaald. In mijn eentje vind ik het toch wat saai om steeds maar weer wedstrijden te spelen tegen de CPU. Gelukkig is het wel leuk om tegen wildvreemde mensen online te spelen. Zelf heb ik amper tot geen problemen ervaren met online spelen. Wel stopte er iemand midden in het potje, maar dat lag dus niet aan de internetverbinding.

Tevens is er een Strikersclub. Hierin kan je een club oprichten of lid worden van andermans club. Met jouw teamleden speel je online wedstrijden en probeer je zo hoog mogelijk te eindigen op de ranglijst. Op dit moment is het seizoen nog niet gestart en heb ik deze modus dus niet kunnen testen.

Bekertoernooi

In Bekertoernooi speel je een korte competitie om de cup te veroveren. Dit kan in je eentje of tot vier spelers. Er zijn vijf cups en elke cup heeft een thema. De tegenstanders zijn namelijk bij elke cup in een andere eigenschap gespecialiseerd. Heb je ze allemaal gehaald, dan speel je nog een cup vrij. Je hebt in het toernooi twee levens, dus bij een verloren wedstrijd kan je altijd terugkeren in het toernooi. Dit is echter niet in het hoofdtoernooi, maar op een soort zijspoor. Hier gaan de wedstrijden steeds tussen de teams die in het hoofdtoernooi hebben verloren.

Uiteindelijk zal de winnaar van het hoofdtoernooi het tegen de winnaar van het zijspoor opnemen in de finale. Als winnaar van het zijspoor zal je echter tweemaal moet winnen, omdat de tegenstander nog geen enkele wedstrijd heeft verloren en dus nog twee levens heeft. Ben je beide levens kwijt, dan kan je door inruil voor een hoop munten revanche nemen op jouw laatste tegenstander. Dit kan onbeperkt, maar het kost zo enorm veel munten dat ik dat niet zou aanraden. Alleen als je echt op het nippertje verloren hebt in de finale, zou het zin kunnen hebben naar mijn mening.

Ik had persoonlijk verwacht dat het bekertoernooi meer een soort verhaalmodus zou zijn, maar dat viel dus tegen. De uitleg over hoe je het spel speelt krijg je in Training, maar dat is puur wat oefeningen achter elkaar. Daar had dus mooi een verhaalmodus voor kunnen dienen. Al met al valt het dus enorm tegen wat singleplayer-content betreft. Daarom vind ik deze game ook meer een partygame om samen met vrienden te spelen.

Techniek

Mario Strikers is simpel om op te pakken, maar lastig om goed te leren spelen. Ik heb vroeger nooit een Mario Strikers-game gespeeld en dit is dus mijn eerste kennismaking ermee. De besturing is zeer uitgebreid, maar het lastigste vond ik vooral in het begin hoe chaotisch een wedstrijd verloopt. Het voetbalveld wordt begrensd door een elektrisch veld, waarvan je een schok krijgt als je ertegenaan gebeukt wordt. Daarnaast worden er regelmatig ?-blokken op het veld gegooid met voorwerpen daarin. Zeker als die gebruikt worden zie je amper meer waar de bal is. Daarbij was ik ook regelmatig kwijt welke van de vier personages ik aan het besturen was. Dit zijn niet per se minpunten, maar wel dingen waar je als nieuwkomer tegenaan loopt.

Verder bestuur je de keeper niet zelf, maar doet de computer dat voor jou. Het is jammer dat je daar zelf weinig invloed op hebt behalve tijdens hyperschoten. Als een tegenstander hem niet perfect uitvoert, kan je door het mashen op de A-knop proberen hem tegen te houden.

Perfectie is soms noodzakelijk

Ik merk, nu ik al aardig wat uren in de game heb, dat het spelen soepeler gaat. Het gebruiken van tackles en schijnbewegingen maken het voetballen interessanter. Vooral wanneer het lukt om perfecte tackles uit te voeren, is de beloning groot. Je pakt dan namelijk de bal af van de tegenstander en de tegenstander kan dan secondenlang niet opstaan. Het is dus van belang dat je alle speciale technieken leert te gebruiken. Ook het schieten op het doel is niet zo simpel als dat het lijkt. Alles draait namelijk om de juiste timing zodat jouw schot zo hard mogelijk op de keeper afgaat. Daarnaast kan je met de L-stick ook nog bepalen waar in het doel de bal belandt. Vooral handig in de rebound als de keeper net is gevallen.

De CPU kan echter soms wat lastig zijn om te verslaan, maar doordat je steeds meer technieken leert, wordt dat steeds makkelijker. Daarom vind ik dat deze game zeker kan dienen als partygame doordat het zo chaotisch en makkelijk op te pakken is. Maar wanneer je de technieken goed onder de knie hebt, dan ga je echt van dit spel genieten.

Het spel loopt tijdens het voetballen soepel en dips in de framerate komen zelden voor. Daarbij ziet het er heel mooi uit, wat zich vooral uit in de animaties voor de wedstrijd en van de hyperschoten. Het voetbalveld bestaat uit twee helften met elk een ander thema. Deze zijn zeer gedetailleerd en zorgen elke keer voor een interessante sfeer. Ieder team kiest uit de slechts vijf opties het thema voor zijn helft en die twee helften worden dan tegen elkaar gezet. Helaas zijn het wat weinig opties en hebben de thema’s geen invloed op de wedstrijd.

Conclusie

Mario Strikers: Battle League Football is een vrij karige game als je het in je eentje gaat spelen. In de toekomst gaat er nog nieuwe content bijkomen door middel van updates. Het zou mooi zijn als ze dan ook een verhaalmodus toevoegen. Alleen is dat nu helaas nog niet het geval. De game heeft slechts 10 personages die wel allemaal anders spelen. Echter kan je ze met de uitrusting zo aanpassen dat ze toch redelijk op elkaar lijken qua eigenschappen.

Verder zijn er drie modi, waarvan Duel naar mijn mening het leukste is om met vrienden te spelen. Strikersclub is op dit moment nog buiten seizoen, dus daar kan ik nog niet over oordelen. Bekertoernooi had voor mij de verhaalmodus moeten zijn, maar dat viel nogal tegen. Het zijn slechts wat wedstrijden achter elkaar. Het voetballen zelf is wel interessant genoeg. Als nieuwkomer is het best lastig om alles te leren, maar je kan al snel een redelijk balletje trappen. Al met al raad ik deze game meer aan als partygame en raad ik hem af als je hem alleen in je eentje gaat spelen. Of Strikersclub of de updates daar verandering in gaan brengen, de tijd zal het leren.

+ Diepgaande gameplay

+ Elk personage blinkt ergens anders in uit

+ Makkelijk op te pakken, maar moeilijk om er goed in te worden

– Amper singleplayer-content maakt de game veel minder geschikt om in je eentje te spelen

DN-Score: 7,2