Releasedatum Overwatch 2 vastgelegd op 4 oktober 2022

Nog even wachten tot het najaar voor het vervolg van Overwatch...

Blizzard heeft enkele dagen voor het Overwatch 2 Reveal Event op 16 juni 2022 eindelijk de officiële releasedatum bekendgemaakt. Overwatch 2 komt uit op 4 oktober 2022 op verschillende platforms en consoles, waaronder ook de Nintendo Switch. Volgens de trailer, die hieronder te bekijken is, betreft het wel een ‘early access’. Het is nog niet bekend wat dat precies inhoudt, maar de verwachting is dat Blizzard dat uit de doeken uit tijdens het aankomende Reveal Event.

Op de officiële website van Overwatch 2 zijn enkele details te vinden over de langverwachte vervolggame. De game is ‘free to play’ en er kunnen vernieuwingen ten opzichte van de originele Overwatch verwacht worden. Teams kunnen het tegen elkaar opnemen en er zullen co-op missies beschikbaar komen. Tot slot kunnen de trouwe spelers van de originele Overwatch allerlei dingen meenemen naar Overwatch 2. Je verzameling van player icons en skins is bijvoorbeeld over te zetten vanuit Overwatch naar Overwatch 2.

Ben jij een trouwe speler van Overwatch en kijk je uit naar Overwatch 2? Ga jij klaarzitten voor het Reveal Event? Laat ons hieronder weten wat jouw eerste indrukken zijn!

#Overwatch2 arrives October 4.



🎮 Free to Play Live Service

🍁 New heroes, maps and modes

👑 New Tank: Junkerqueen



Learn more during the Overwatch 2 Reveal Event livestream

📆 June 16

🕙 10 AM PT.

👀 https://t.co/lDzhS3hMKq pic.twitter.com/u9RYJZl0hu — Overwatch (@PlayOverwatch) June 12, 2022