Minecraft Legends aangekondigd voor de Nintendo Switch

In 2023 verschijnt dit actiestrategiespel.

Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase is er een nieuw deel in de Minecraft-franchise aangekondigd. Deze game, getiteld Minecraft Legends, heeft alleen niet direct met bouwen te maken. Het is namelijk een actiestrategiespel. Deze zal ergens in de loop van 2023 verschijnen. Daarbij is ook vermeld dat de game naar Nintendo’s hybride console zal komen. De aankondigingstrailer kan je hieronder bekijken.

Minecraft Legends is een actiestrategiespel dat draait om de Overworld die is binnengevallen door piglins. Volgens de legende ben jij de aangewezen persoon om de troepen samen te brengen. In dit spel moet je de wereld van Overworld ontdekken terwijl het bedreigd wordt door de piglins met corruptie. Vecht daarom met jouw troepen en geef ze aanwijzingen zodat je de strijd wint.

Is Minecraft Legends wat voor jou? Of houd je het liever bij het bouwen in de originele Minecraft? We horen het graag in een reactie.