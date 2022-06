Demonschool aangekondigd voor Nintendo Switch

Speel in 2023 een RPG in de stijl van Shin Megami Tensei!

Uitgever Ysbryd Games en ontwikkelaar Necrosoft brengen in 2023 de tactische RPG Demonschool uit. Volgens hun eigen beschrijving moet het een spel worden in de stijl van Persona en Shin Megami Tensei met een sausje van Italiaanse horror. Het spel is nog volop in ontwikkeling, maar er is wel een aankondigingstrailer verschenen en die is hieronder te bekijken. Demonschool zal te spelen zijn op de pc, alle gangbare gameconsoles en Nintendo’s hybride console.

In Demonschool speel je met een team van vier scholieren, die paranormale mysteries moeten oplossen. De gevechten tegen vijanden en bazen vinden plaats op een veld dat in vlakken is verdeeld als een schaakbord, zoals gebruikelijk voor een tactische RPG. Daarnaast lijkt volgens de trailer het verhaal verteld te worden als een visual novel. Ook zal de speler de levenskeuzes moeten maken voor de vier scholieren. De bijzondere mix van animatiestijlen en opvallend kleurgebruik dragen bij aan de unieke sfeer van Demonschool. Op de officiële site van Demonschool lees je meer informatie en word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingsvoortgang.

