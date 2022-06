Tinykin komt op 30 augustus naar de Switch 

Ook komt er op 23 juni een demo van de game in de eShop.

TinyKin is een cartooneske 3D-platformer van ontwikkelaar Splashteam en uitgever tinyBuild. TinyBuild heeft nu aangekondigd dat hun 3D puzzel platformer op 30 augustus zal gaan verschijnen. Dit gebeurde middels een trailer die hieronder is te bekijken. Buiten deze trailer is er ook een demo van de game aangekondigd die vanaf 23 juni is te downloaden in de eShop.

In TinyKin speel je met Milo, een jongen die arriveert op aarde en er achter komt dat hij veel te klein is. Iedereen op aarde is weg en er is geen dag gepasseerd sinds 1991. In de game los je verschillende puzzels op. Dit doe je met behulp van de titulaire TinyKins. Je gebruikt hun unieke krachten om ladders, bruggen, explosies en nog veel meer te maken. Buiten het oplossen van puzzels gebruik je deze materialen ook voor het verkennen van de wereld. Deze is nu volledig gevuld met mieren, kevers en andere insecten. Naarmate je verder komt ontdek je de verhalen van sommige personages en leer je over hun geschiedenis. Zie jij jezelf al lekker puzzelen in deze aparte, kleurrijke post apocalyptische wereld?