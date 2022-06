[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 23

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Jumanji: The Curse Returns

Verschijnt op: 13 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €17,99

Speel het Jumanji spel die bekend werd van de film uit 1995. Rol de dobbelstenen, lees de raadsels voor en ga een spel vol avontuur en gevaar aan. Alleen wanneer je samenwerkt kan je dit spelletje overleven. Bekijk hoe er met elke rol een wild dier uit de jungle naar jou toe komt, laat ze je niet te pakken krijgen en zorg dat je het middelpunt van het speelbord bereikt voordat de jungle jullie overmeesterd. Speel alleen of met vrienden online of lokaal. Durf jij het aan?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Verschijnt op: 16 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

De schildpad helden zijn terug van weggeweest, en staan klaar om te vechten tegen het kwaad! Duik in een avontuur boordevol actie in deze beat ‘em up en sla jezelf een weg door hordes vijanden. Kies een strijder, gebruik de meest epische combinaties om tegenstanders te verslaan en ga de strijd aan tegen eindbaas Shredder. Dit spel is met maximaal vier spelers tegelijk te spelen en is gebaseerd op de serie uit de jaren ’80.

Neon White

Verschijnt op: 16 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99

Neon White is een razendsnelle actie-platformer in eerste persoon, de locatie waar deze game zich afspeelt is bijzonder: achter de hemelpoorten. Er zijn namelijk indringers in de hemel die er niet thuis horen: demonen. Door deze te verslaan en het op te nemen tegen andere demonendoders probeer je zelf een plekje in de hemel te bemachtigen. Over die andere moordenaars gesproken… ken je die niet ergens van?

Cloud Gardens

Verschijnt op: 16 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Haal even diep adem en geniet van dit rustgevende puzzelspel. In Cloud Gardens gebruik je de geneeskundige kracht van planten, je zorgt er namelijk voor dat ze groeien over vervallen gebouwen zodat de natuur zijn plekje weer terug kan claimen. Plant zaden, gebruik afgedankte spullen en zorg dat de natuur lekker zijn gang kan gaan. Deze tuinsimulator heeft de mogelijkheid om uit een enorme catalogus planten te kiezen en jouw creaties met anderen te delen.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 juni:

14 juni 2022: The Hand of Merlin – €29,99

15 juni 2022: Thunder Kid II: Null Mission – €7,99

15 juni 2022: Later Daters – €14,49

15 juni 2022: Ye Olde Cribbage Club: A Later Daters Game – €5,99

15 juni 2022: Daddish 3 – €9,00

16 juni 2022: Overlord: Excape from Nazarick – €24,99

16 juni 2022: Lines Universe – €3,99

16 juni 2022: Crazy Chicken Xtreme – €19,99

16 juni 2022: Autonauts – €19,99

16 juni 2022: Perfect Gold: The Alchemy of Happiness – €7,99

16 juni 2022: Horgihugh And Friends – €29,99

16 juni 2022: Zorro the Chronicles – €39,99

16 juni 2022: Neko Secret Room – €6,99

16 juni 2022: Time Rift – €9,99

17 juni 2022: Final Vendetta – €24,99

17 juni 2022: Oxide Room 104 – €24,99

17 juni 2022: Barn Finders – €18,99

17 juni 2022: Around The World – €9,99

17 juni 2022: Plunder Dungeons – €3,99

17 juni 2022: Tales of Aravorn: Deadons of the Wolf – €19,99