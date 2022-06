Hollow Knight: Silksong ontvangt nieuwe trailer

Helaas is er nog steeds geen releasedatum.

Al in 2019 werd het vervolg op Hollow Knight aangekondigd. Echter is er al sinds eind 2020 amper meer nieuwe informatie verschenen over Hollow Knight: Silksong. Toen werd er nog in EDGE magazine informatie gedeeld over de gameplay, maar niets over een releasedatum. Afgelopen maand meldde Team Cherry nog dat het niet lang meer zou duren. Vandaag is er opeens weer wat opgedoken over de game. Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 toonde Team Cherry een nieuwe trailer. Daarbij werd gelijk vermeld dat de game op release op Game Pass zal verschijnen. Helaas is er nog steeds geen releasedatum bekendgemaakt. Switch-bezitters zullen dus nog wat langer moeten wachten, maar een nieuwe trailer zou het wachten iets moeten verzachten.

In Hollow Knight: Silksong neem je de rol aan van Hornet, een belangrijk personage uit de eerste game. Samen met haar verken je een compleet nieuw koninkrijk, vol nieuwe vijanden en gevaren. Om je hiertegen te verdedigen zijn er nieuwe vaardigheden en aanvallen te ontgrendelen die overeenkomen met haar moveset uit Hollow Knight.

Hoe lang denk jij dat het nog duurt voordat Hollow Knight: Silksong verschijnt? We horen het graag in de reacties.