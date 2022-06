First-person shooter Bright Memory: Infinite aangekondigd voor Switch

Ren, hak en schiet je een weg door een futuristische wereld

Bright Memory: Infinite is een first-person shooter van ontwikkelaar: FYQD-Studio. Het betreft een vervolg op het in 2019 uitgebrachte: Bright Memory. De game was al aangekondigd voor de Xbox Series S en X, maar nu weten we dat de game ook naar de PlayStation 5 en de Nintendo Switch komt. Dit werd gisteravond namelijk onthuld in een nieuwe trailer tijdens de Future Games Showcase van gamewebsite GamesRadar+. Zij hielden deze gamepresentatie naar aanleiding van het Summer Game Fest. In de trailer, die hieronder is te bekijken, zien we meer van het razendsnelle combatsysteem van de game. Zo maakt de hoofdpersoon veelvuldig gebruik van haar zwaard en van diverse schietwapens.

Bright Memory speelt zich af in het jaar 2036. In dit jaar heeft zich een vreemd fenomeen in de lucht voorgedaan, waarvoor scheikundigen geen verklaring voor kunnen vinden. De SRO ( Supernatural Research Organisation) heeft daarom agenten naar verschillende regio’s uitgestuurd om dit fenomeen te onderzoeken. Al snel wordt duidelijk dat dit fenomeen verband houdt met een mysterie. Hierdoor wordt een tot nu toe onbekende geschiedenis van twee werelden aan het licht gebracht.

In de game mix en match je de verschillende vaardigheden om de meest bijzondere combo’s op je vijanden te ontketenen. Zo kun je met je zwaard niet alleen op vijanden hakken, maar ook hun kogels terugstoten. Daarnaast kun je gevonden wapens aanpassen met verschillende soorten munitie. Hierbij kun je denken aan doelzoekende raketten plakbommen, brandgevaarlijke bommen etc. Zie jij jezelf al als een futuristische agent hakkend, schietend en rennend de wereld weer veilig maken?