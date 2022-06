Brute metroidvania The Last Faith krijgt een nieuwe gameplaytrailer

Check hier de nieuwste trailer van deze ode aan Castlevania en souls-like-games

The Last Faith is een nieuwe metroidvania die erg geïnspireerd is op Konami’s Castlevania-franchise. De game kreeg gisteren een nieuwe gameplaytrailer die hieronder is te bekijken. In de trailer zien we een aantal van de velen brute wapens en magische spreuken waar je in de game mee zult kunnen huishouden. Hierbij kun je denken aan: kruizen, zwepen, zwaarden, geweren en elektriciteit. Buiten het metroidvania genre heeft ontwikkelaar: Kumi Souls voor de combat ook inspiratie gepakt van het souls-like genre.

The Last Faith speelt zich af in een gotisch, handgetekend pixel-art landschap, dat wemelt van de monsters die zich schuilhouden in de schaduwen van deze duistere wereld. Dit landschap bestaat uit sneeuwbergen, duistere bossen, crypten en steden, die je op non-lineaire wijze verkent. De game begon ooit als een kickstarter campagne en die werd meer dan behaald. Ze kwamen namelijk wel 366% boven het beoogde doel uit. The Last Faith moet ergens later dit jaar verschijnen. Een exacte datum hebben we nog niet. Naast de Nintendo Switch komt de game ook naar de PlayStation 4 en 5, de Xbox-consoles en de pc. Ben jij van plan om met deze brute door Castlevania geïnspireerde metroidvania aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!